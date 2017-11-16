УЗ запустит еще один поезд в Польшу

С новым графиком движения поездов на 2017-2018 годы появится еще один поезд из Украины в Польшу - он будет курсировать по маршруту Здолбунов-Ковель-Холм.

Об этом сообщает ЦТС.

Это будет второй поезд в Холм, первый УЗ запустила в июне. Оба поезда будут ходить в ежедневном режиме круглый год.

Маршруты будет обслуживать рельсовый автобус Pesa 630М, состоящий из двух вагонов II класса, вмещающих 187 пассажиров.

С 10 декабря в направлении Холма в 6 часов утра будет отправляться поезд №751 из Здолбунова и прибывать в конечный пункт назначения в 10:25 по местному времени. В пути предусмотрены остановки в Ривне, Киверцах, Ковеле. Поезд №753 сообщением Ковель-Холм будет отправляться в 15:17 и прибывать в Холм в 17:05 по местному времени. Обратно будет уходить поезд №754 сообщением Холм-Ковель (в 10:55 по местному времени, прибытие в Ковель - в 14:47 по Киеву).

Поезд №752 сообщением Холм-Здолбунов будет отбывать из Холма в 17:35 по местному времени, делать остановки в Ковеле, Киверцах и Ривне и прибывать в Здолбунов в 00:08.

Международное железнодорожное сообщение между Ковелем и Холмом было введено в июне 2017 года, в сентябре маршрут был продлен до Здолбунова.

Стоимость проезда из Здолбунова до Холма ориентировочно составляет 354 гривен, из Ковеля в Холм - ориентировочно 212 гривен.

Раннее сообщалось, что в Польшу поездом Ковель-Холм было перевезено в 4 раза больше пассажиров, чем обратно из Холма в Ковель.

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