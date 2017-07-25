В Польшу поездом "Ковель-Холм" ездят в 4 раза больше пассажиров, чем обратно
Вторник, 25 июля 2017, 18:28
В Польшу поездом Ковель-Холм было перевезено в 4 раза больше пассажиров, чем обратно из Холма в Ковель.
Об этом сообщает ЦТС.
Как сообщается, с 11 июня по 20 июля 2017 года, поездом Ковель-Холм было перевезено 2,7 тыс. пассажиров, обратно – 0,7 тыс. пассажиров.
В июне населенность поезда составила в польском направлении 31%, в украинском – 8%; в июле этот показатель вырос соответственно до 42% и 10%.
Как сообщалось, УЗ планирует расширить скоростное сообщение с Польшей.
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