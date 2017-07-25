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В Польшу поездом "Ковель-Холм" ездят в 4 раза больше пассажиров, чем обратно

Вторник, 25 июля 2017, 18:28

В Польшу поездом Ковель-Холм было перевезено в 4 раза больше пассажиров, чем обратно из Холма в Ковель.

Об этом сообщает ЦТС.

Как сообщается, с 11 июня по  20 июля 2017 года, поездом Ковель-Холм было перевезено 2,7 тыс. пассажиров, обратно – 0,7 тыс. пассажиров.

В июне населенность поезда составила в польском направлении 31%, в украинском – 8%; в июле этот показатель вырос соответственно до 42% и 10%.

Как сообщалось, УЗ планирует расширить скоростное сообщение с Польшей.

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Польша железная дорога
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