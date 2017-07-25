В Польшу поездом "Ковель-Холм" ездят в 4 раза больше пассажиров, чем обратно

В Польшу поездом Ковель-Холм было перевезено в 4 раза больше пассажиров, чем обратно из Холма в Ковель.

Об этом сообщает ЦТС.

Как сообщается, с 11 июня по 20 июля 2017 года, поездом Ковель-Холм было перевезено 2,7 тыс. пассажиров, обратно – 0,7 тыс. пассажиров.

В июне населенность поезда составила в польском направлении 31%, в украинском – 8%; в июле этот показатель вырос соответственно до 42% и 10%.

Как сообщалось, УЗ планирует расширить скоростное сообщение с Польшей.