Кабмин предложил ввести регистрацию авто на "еврономерах"

Кабмин предлагает ставить на учет без изменения регистрационных документов и номерных знаков страны их регистрации транспортные средства, временно ввезенные в Украину более чем на 90 дней.

Такая норма содержится в заключительных и переходных положениях правительственного законопроекта об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения, передает autonews.ua.

"Установить, что транспортные средства личного пользования, временно ввезенные на таможенную территорию Украины более чем на 90 дней, в течение десяти рабочих дней с момента такого ввоза подлежат государственной регистрации без изменения регистрационных документов и номерных знаков страны их регистрации в порядке, установленном Кабинетом Министров", - сказано в законопроекте.

Как сообщает издание, выполнить эту процедуру может оказаться затруднительно для 90% ездящих на нерастаможенных автомобилях.

Дело в том, что ставить транспортное средство на учет придется тому иностранцу, на чье имя его завозят.

Причем - в сервисном центре МВД по месту жительства клиента, объясняет глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"На сегодня "верблюд", который завозит "бляхи", приезжает на машине на границу, показывает свой паспорт, на него оформляют машину и он пешком переходит обратно к себе. Машину "гонщик" везет покупателю. Сейчас машину надо будет регистрировать в сервисном центре МВД. Кто это может сделать? Только лицо, которое ввезло автомобиль", - отметил он.

Во-первых, по словам Назаренко, регистрировать надо будет по месту жительства.

"Теперь литовец или поляк не только должен будет появиться на границе, он теперь должен будет ехать, условно говоря, в Харьковскую область, где-то останавливаться и на следующий день идти в сервисный центр. А момент с "регистрацией по месту жительства" вдобавок значит, что покупатель машины должен предоставить справку, что предоставляет иностранцу временное проживание", - подчеркнул эксперт.

Также, отмечает Назаренко, если иностранец собирается заезжать больше, чем на 90 дней, он будет обязан зарегистрироваться в соответствующих органах, чтобы получить разрешение проживать в Украине дольше, чем три месяца, и зарегистрировать машину.

Как сообщалось, народные депутаты подготовили законопроект о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией.

Напомним, 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады. Митингующие требовали изменить законодательство таким образом, чтобы сделать возможным регистрацию своих автомобилей в Украине по приемлемой для граждан Украины цене.

Как известно, ранее ГФС сообщала, что в 2017 году в Украину ввезли 164 707 авто с иностранной регистрацией.

В ГФС сообщили, что более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.

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