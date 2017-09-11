"Газпром" увеличит транзит газа через Украину

"Газпром" подал заявку на увеличение транзита газа через Украину до 315 миллионов кубометров в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что за последнюю неделю суточная заявка выросла на 47 миллионов кубометров.

"НАК "Нафтогаз Украины" готова обеспечить выполнение увеличенных заявок в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", — заверили в компании.

В "Нафтогазе" отметили, что максимальная пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы составляет более 400 миллионов кубов в сутки.

Заявка российской компании выросла из-за ежегодного планового ремонта трубопровода "Северный поток", который продлится до 22 сентября.

Как подчеркнули в компании-операторе Nord Stream AG, сроки остановки газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами.

Согласно данным "Укртрансгаза", транзит газа в Европу через Украину за январь-август вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 61,95 миллиарда кубометров. Это максимальный показатель с 2011 года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко предложил изменить принцип транзита и предоставлять услуги по транспортировки российского газа через украинскую территорию не "Газпрому", а его европейским покупателям.

Экономическая правда