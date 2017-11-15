В 2017 в сферу стартапов инвестировали почти 88 миллионов долларов - Минэкономики

За последние 5 лет в сферу стартапов в Украине было инвестировано 400 миллионов долларов, а в этом – 88 миллионов.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук, передает Укрінформ.

"На сегодняшний день, могу сказать, что за последние 5 лет было инвестировано около 400 миллионов долларов в сферу стартапов, а за последний год - это 88 миллионов. То есть, динамика", - сказал Титарчук.

По его словам, за последнее время в Украине было около 2-х тысяч различных стартапов, но не все они успешны. Обычно из 5-ти только один может принести успех, потому что есть определенные риски.

Заместитель министра убежден, что такие показатели являются ярким свидетельством того, что украинцы являются талантливой инновационной нацией, с инженерным интеллектом. В то же время он признал, что в этой сфере есть свои проблемы.

"Не все идеально, но тот не ошибается, кто не работает. Поэтому в правительстве есть четкое видение того, что у нас должна быть правильная экосистема. И для того, чтобы все было хорошо, все начинается со школы, университеты, чтобы были инновации и изобретения, но они должны быть не просто для того, чтобы их сделать, а такими, которых требует бизнес", - сказал Титарчук.

Он напомнил о том, что недавно официально был создан Совет инноваций, который возглавил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, куда вошли не только представители государственных органов власти, но и представители международных организаций, украинские представители сферы инноваций и народные депутаты.

"Для того, чтобы был положительный результат в нашем государстве, должно быть командная работа", - добавил замминистра.

Он также отметил, что стремление Украины инновационно развиваться поддерживают в мире.

Напомним, правительство впервые заложило деньги на финансирование поддержки инноваций в проект госбюджета-2018.