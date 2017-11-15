В госбюджет впервые заложили деньги на инновации

Правительство заложило 50 миллионов гривен на финансирование поддержки инноваций в проект госбюджета-2018.

Об этом сказал вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает пресс-служба МЭРТ.

"Мы являемся свидетелями и создателями начала великой истории успеха Украины и понимаем вызовы, стоящие перед нами. За 3 года нам удалось стабилизировать страну и перейти от кризиса к экономическому росту. Мы применили непростые и жесткие, но решительные и необходимые реформы, которые позволяют провести капитальный ремонт страны", - отметил Кубив.

Валютные резервы выросли до более 18 млрд долларов в октябре 2017 году; инфляция уменьшилась с 43% в 2015 году до 12,4% в 2016 году; окрепла банковская система и реструктуризированные внешние долговые обязательства, индекс промышленной продукции вырос на 2,8% в 2016 году, комплексно реформируется крайне коррумпированный газовый сектор, а рост ВВП составил 2,3% в 2016 году.

"Мы стремимся к росту ВВП в 5-7%, поэтому Украина может и должна интегрироваться в мировой цепь добавленной стоимости, стать мировым производственным и логистическим хабом, сосредотачиваясь на высоких технологиях и инновациях", - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Он добавил, что Украина сегодня находится в процессе трансформации производств в производства с высокой добавленной стоимостью и является одним из мировых лидеров в области высокотехнологичного инжиниринга.

"Недавно правительство создало Совет инновационных технологий в ответ на запрос бизнеса. Этот совет будет давать рекомендации правительству по украинским хай-тек кластерам и эко-системе, перерабатывающей промышленности и производстве с высокой добавленной стоимостью", - отметил Кубив.

Правительство впервые закладывает в проект бюджета на 2018 год финансирование Фонда поддержки инноваций - 50 млн гривен.

Степан Кубив отметил, что Кабинет Министров Украины продолжит поддерживать стратегическое развитие инновационной деятельности для поддержания конкурентоспособности Украины по 7 направлениям, среди которых энергетика и агропромышленность, авиа-, судо- и ракетостроение, нанотехники и робототехника, медицина и фармацевтика, охрана окружающей среды.

"Мы стремимся создать в Украине замкнутую экосистему поддержки инвестиций и инноваций, которая позволит активно развивать инновации и технологии в Украине для роста экономики и благосостояния граждан", - подчеркнул Кубив.