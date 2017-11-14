С начала года агрохолдинг Косюка получил из бюджета 1,25 миллиарда дотаций

В январе-сентябре 2017 года группа компаний "Мироновский хлебопродукт" получила из бюджета аграрные дотации на сумму 1,25 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют опубликованные накануне данные ГФС по получателям аграрных дотаций за сентябрь.

Всего в сентябре было выплачено 635 млн гривен дотаций.

Входящие в группу МХП предприятия ООО "Винницкая Птицефабрика", ЧАО "Мироновская ПФ", СООО "Старинская Птицефабрика", ЧАО "Ориль-Лидер", ГП "Перемога Нова" и ООО "Птицефабрика Снятинская Нова" получили 171 млн грн дотаций, что составляет 27% от суммы выплаченной за месяц.

На втором месте продолжает оставаться группа компаний Укрлендфарминг с 78 млн грн дотаций в сентябре, или 12% от общего объема за месяц.

С начала года Мироновский хлебопродукт получил 1,251 млрд грн аграрных дотаций, а Укрлендфарминг - 444 млн грн. На две компании приходится 49% всех дотаций выплаченных с начала года.

Также 10 ноября Государственная казначейская служба опубликовала данные получателей возмещения НДС с начала года. Как правило, это НДС, возмещаемый при экспорте.

Данные казначейства свидетельствуют о том, что ПАО "Мироновский хлебопродукт" и ОАО "Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов" получили также 1,8 млрд грн возмещения экспортного НДС из государственного бюджета в 2017 году.

Напомним, в 2017 году начала выплачиваться специальная бюджетная дотация для аграрных предприятий. Она была введена в конце 2016 года и предусматривает дотации пропорционально размеру уплаченного в бюджет НДС.

О том, что данная формула выплаты субсидий будет оказывать сильные преимущества именно производителям продукции птицеводства, Экономическая правда писала в 2016 году.

Вместе с тем, согласно внесенным изменениям в действующие нормы Закона "О государственной поддержке сельского хозяйства" с 1 января 2018 года вступает в силу ограничение, которое не позволяет аграрным группам связанных компаний получать более 150 млн грн дотаций в год.

Ранее ЭП также сообщала, что народные депутаты из фракций "БПП" и "Самопомич" протолкнули в проект бюджета на 2018 поправки, которые предусматривают не ограничивать сумму дотаций в одни руки.

Премьер-министр Владимир Гройсман также ранее заявлял, что ограничения недопустимы, "и мы не можем никого ничем ограничивать". Кабинет министров предлагает в проекте бюджета на 2018 год ограничить в целом сумму спецдотаций с 4 до 2 млрд грн.

Как известно, 17 августа Мироновский хлебопродукт опубликовал отчет о финансовых результатах за первое полугодие 2017 года, согласно которому 58% выручки компании составил експорт. Чистая прибыль компании составила 210 млн долл, что позволило в 2017 году компании выплатить владельцам 78 млн долл дивидендов.

Экономическая правда