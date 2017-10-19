Депутати з БПП і "Самопомочі" проштовхнули в бюджет мільярдні дотації для Косюка

Комітет Верховної Ради з питань бюджету врахував в проекті бюджету на 2018 рік поправку, яка дозволяє великим агрохолдингам отримувати мільярдні дотації з державної казни.

Таку поправку комітет врахував 19 жовтня на ранковому засіданні.

Зокрема, бюджетний комітет підтримав поправку №231, на якій наполягала група депутатів з фракцій "БПП" та "Самопоміч".

Так, відповідно до діючих норм Закону "Про державну підтримку сільського господарства", з 1 січня 2018 року повинно було вступити в силу обмеження, яке не дає можливості аграрним групам пов'язаних компаній отримувати більше ніж 150 млн грн дотацій на рік.

Згаданою поправкою №231 це обмеження пропонується скасувати.

За січень-липень 2017 року більшу суму дотацій отримали лише два аграрних холдинга — Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка та Укрлендфармінг Олега Бахматюка (942 млн грн та 236 млн грн відповідно). Усі аграрні компанії за цей період ( в рамках відповідної програми спецдотацій) отримали з бюджету 2,315 млрд грн дотацій, але окрім МХП і Укрлендфармінгу ніхто не отримував більше 150 млн грн.

Поправку, яка скасовує відповідне обмеження, подав Олександр Бакуменко, який до початку роботи у Верховній Раді працював Головою асоціації Союзу птахівників України, яка фінансується Миронівським хлібопродуктом.

Серед підписантів також є Микола Кучер, який на момент обрання був директором Департаменту виробництва продукції рослинництва і тваринництва Миронівського хлібопродукту.

Так само під відповідною поправкою підписався колишній керівник Вінницької ОДА і позаштатний радник Петра Порошенка — Олександр Домбровський та народний депутат об'єднання "Самопоміч" Іван Мірошніченко.

Раніше ЕП повідомляла, що під час засідання бюджетного комітету 18 жовтня колишній депутат "БПП", зараз позафракційний, Владислав Голуб, озвучив ініціативу скасувати обмеження 150 млн грн в одні руки. За результатами розгляду Комітет прийняв рішення створити робочу групу, якій доручено вивчити це питання.

Крім цього, раніше депутати фракції "Самопоміч" (Олег Березюк, Іван Мірошніченко, Тетяна Острікова та Роман Семенуха) пропонували збільшити фінансування на відповідну програму спецдотацій — з 2 до 4,5 млрд грн, тобто на рівні 2017 року. Йдеться саме про ті дотації, які нараховуються відповідно до акумульованого підприємством ПДВ — тобто, підприємство виробляє продукцію, сплачує державі ПДВ, і йому держава відшкодовує цей податок назад). Утім, відповідну поправку комітет не ухвалив.

Нагадаємо, в проекті бюджету на 2018 рік Мінфін пропонував вдвічі зменшити обсяг фінансування за програмою у зв'язку із вступом в дію обмеження щодо надання 150 млн грн на групу пов'язаних компаній — з 4 до 2 млрд грн.

Як відомо, у 2017 році вперше в історії почала виплачуватись спеціальна бюджетна дотація на сільське господарство.

Вона була запроваджена в кінці 2016 року і передбачає дотацію пропорційно до розміру сплаченого до бюджету ПДВ. Про те, що така формула виплати субсидій буде надавати сильні переваги саме виробникам продукції птахівництва Економічна правда писала в 2016 році.

Економічна правда