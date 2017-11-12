Гонтарева уже полгода находится в отпуске
Глава Национального банка Валерия Гонтарева находится в отпуске уже 6 месяцев.
Об этом пишут "Украинские новости".
10 мая стал последним рабочим днем Гонтаревой в должности главы НБУ - она ушла в длительный отпуск, пока ее не уволит Верховная Рада.
Согласно Конституции, главу НБУ назначает Рада по представлению президента сроком на 7 лет.
Гонтарева занимает должность главы НБУ более 3 лет (с июня 2014 года).
С 11 мая по 7 августа включительно Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске, использовав остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года.
В период с 8 августа по 26 сентября глава Нацбанка находилась в отпуске за свой счет и за счет отгулов.
По данным пресс-службы, Гонтарева после 26 сентября также решила оставаться в отпуске без сохранения заработной платы.
Глава НБУ вынуждена будет находиться в отпуске и в дальнейшем до подачи президентом в парламент представления на ее увольнение и принятия Радой соответствующего решения.
Исполняющим обязанности главы НБУ с мая является Яков Смолий.
Как сообщалось, Гонтарева объявила о своей отставке и подала президенту Украины соответствующее заявление 10 апреля.
Гонтарева завершила работу в Национальном банке 11 мая текущего года и не планирует возвращаться к работе в должности главы НБУ.
По состоянию на конец сентября президент рассматривал 2 кандидатуры для назначения главой НБУ - Смолия и Владимира Лавренчука.
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