Гонтарева уже полгода находится в отпуске

Глава Национального банка Валерия Гонтарева находится в отпуске уже 6 месяцев.

Об этом пишут "Украинские новости".

10 мая стал последним рабочим днем Гонтаревой в должности главы НБУ - она ушла в длительный отпуск, пока ее не уволит Верховная Рада.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Рада по представлению президента сроком на 7 лет.

Гонтарева занимает должность главы НБУ более 3 лет (с июня 2014 года).

С 11 мая по 7 августа включительно Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске, использовав остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года.

В период с 8 августа по 26 сентября глава Нацбанка находилась в отпуске за свой счет и за счет отгулов.

По данным пресс-службы, Гонтарева после 26 сентября также решила оставаться в отпуске без сохранения заработной платы.

Глава НБУ вынуждена будет находиться в отпуске и в дальнейшем до подачи президентом в парламент представления на ее увольнение и принятия Радой соответствующего решения.

Исполняющим обязанности главы НБУ с мая является Яков Смолий.

Как сообщалось, Гонтарева объявила о своей отставке и подала президенту Украины соответствующее заявление 10 апреля.

Гонтарева завершила работу в Национальном банке 11 мая текущего года и не планирует возвращаться к работе в должности главы НБУ.

По состоянию на конец сентября президент рассматривал 2 кандидатуры для назначения главой НБУ - Смолия и Владимира Лавренчука.