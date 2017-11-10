"Укроборонпром" обнаружил нарушений на предприятиях на 700 миллионов гривен

Госконцерн "Укроборонпром" передал в украинские правоохранительные органы порядка 200 материалов о выявленных в госконцерне в 2015-2017 годах экономических нарушениях на сумму около 700 миллионов гривен, по каждому пятому делу открыты уголовные производства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Укроборонпром", за последние три года, по результатам внутренних проверок направил в правоохранительные органы более 180 материалов о нарушениях на общую сумму более 657 млн гривен. По направленным материалам правоохранительными органами начато более 40 уголовных производств", - указано в сообщении.

Согласно сообщению, по отдельным уголовным делам уже приняты судебные решения.

Так, Хозяйственным судом Киева и Хозяйственным судом Запорожской области удовлетворены иски Военной прокуратуры Южного региона Украины о возврате задолженности входящему в госконцерн ГП "Николаевский судостроительный завод" (бывший ГП "Судостроительный завод им.61 коммунара") за предоставленные коммерческим структурам услуги на сумму 0,8 млн гривен.

"В настоящее время военной прокуратурой принимаются исчерпывающие меры для реального исполнения решений судов", - сказано в сообщении.

В связи с этим в "Укроборонпроме" напомнили, что на сегодняшний день на предприятии сформирована крупная задолженность по заработной плате, объем задолженности в сообщении не уточняется.

Напомним, в конце октября государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод", которое входит в состав государственного концерна Укроборонпром, остановило работу.

Укроборонпром был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.