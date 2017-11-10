Государственные облэнерго отходят от Суркисов к Кононенко

Братья Игорь и Григорий Суркисы потеряют контроль над "Николаев-", "Харьков-", "Хмельницк-" и "Черкассыоблэнерго".

Об этом в статье на ЭП пишет Дмитрий Рясной.

Автор отмечает, что эти предприятия теперь будут непосредственно подчиняться команде ближайшего соратника президента и заместителя главы фракции "БПП" Игоря Кононенко.

"Была встреча Игоря Кононенко с Григорием Суркисом. Договорились, что у Суркиса останется только" Запорожье-", а остальные ("Харьков-", "Хмельницк", "Черкассы-"и" Николаевоблэнерго"- ЭП) отходят Кононенко", - рассказал собеседник ЭП, который имел отношение к "Энергомереже".

При этом, говорится в статье, сохранить кураторство над запорожским облэнерго братьям помогут два факта.

"Первый. Братья - самые крупные миноритарные бенефициары. Их кипрской фирме Lex Perfecta Limited принадлежит 26% уставного фонда "Запорожьеоблэнерго", - пишет автор.

"Второй. "Запорожьеоблэнерго "больше всего пострадало от сотрудничества со скандальной "Энергомережой", которая готовится к самоликвидации. Из 2 млрд гривен более 900 млн гривен было выведено именно из этой компании", - добавляет он.

Также отмечается, что самоликвидация "Энергомережи" приведет к списанию 2 млрд гривен, которые были незаконно выведены из государственных облэнерго в пользу компании.

"Энергомережа" получила известность на рынке в 2014 году, когда проводила агрессивную дисконтную скупку кредиторских обязательств промышленных предприятий перед местными энергодистрибуционными компаниями. За полтора года работы "Энергомережа" вывела из "Запорожье-", "Харьков-" и "Черкассыоблэнерго" до 2 млрд грн.

Формальным собственником ПАО "Холдинговая компания "Энергомережа" числится киевский бизнесмен Дмитрий Крючков. Его кураторами считаются владельцы ФК "Динамо" (Киев) Григорий и Игорь Суркисы.

Напомним, находящийся в розыске Интерпола Крючков заявил о планах компании "Энергомережа" участвовать в приватизации государственного ПАО "Центрэнерго".

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Экономическая правда