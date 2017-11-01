Фирма Курченко стала единственным получателем дизтоплива "дочки" Газпрома

"Перспектива трейдгрупп", имеющая тесные связи с Сергеем Курченко, в октябре стала единственным получателем в Украине дизтоплива производства "Газпром Нефтехим Салават".

Об этом сообщает enkorr.

По оперативным данным, объем поставок в октябре сохранился на уровне сентября – около 1000 тонн.

Посредником при отправке салаватского ДТ в адрес "Перспектива трейд" является британская компания LVK Centre Limited. Контрактодержателем при получении "Перспективой трейд" топлива от LVK Centre Limited является "Эликор Капитал".

Эта компания известна тем, что в августе 2016 года во время активных действий "Укргазвыдобування" и правоохранителей по разрыву договоров СД, выкупила у ряда бывших партнеров УГВ по совместной деятельности добытый ими природный газ.

Ранее импорт салаватского ДТ контролировала "Сокар Украина", но приостановила эту деятельность.

"Мы стоим на паузе, условия поставок изменились", – сказал тогда менеджер одного из подразделений "Сокара".

"Перспектива трейдгрупп" зарегистрирована в Киеве на Светлану Глущенко, она же является директором. Дата регистрации – 5 сентября 2014 года.

В 2016-2017 годах "Перспектива трейдгрупп" фигурировала в расследованиях СБУ и Нацполиции, проводимых в отношении бизнеса Сергея Курченко.

В частности, в начале 2016 года следователи полиции проводили выемку документов по ее адресу регистрации, которые свидетельствовали о финансово-хозяйственных взаимоотношениях этой компании с рядом структур Курченко, такими как "ФК Металлист", "Металлист Холдинг" и другие.

Также эта компания фигурировала в расследовании СБУ по финансированию террористической "ЛНР".

Кроме того, "Перспектива трейдгрупп" была одним из трех юридических лиц, которые в апреле 2017 года озвучивались на совещании Минэнерго РФ в качестве возможных монопольных получателей российского СУГ в Украине.

Напомним, что с 2015 года Россия ввела особый режим экспорта дизельного топлива в Украину, признав его товаром двойного назначения. С 2016 года российские производители должны получать разрешения ФСТЭК, предоставляя самую подробную информацию о получателях этой продукции в Украине.

С 2016 года единственным поставщиком ДТ в Украину является компания "Роснефть", работающая через швейцарского трейдера Proton Energy Group S.A. Поставки осуществляются исключительно через нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление".