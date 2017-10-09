Инфляция выросла до 2% – Госстат

Потребительские цены в Украине в сентябре выросли на 2%, в годовом измерении инфляция подскочила до 16,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.



Согласно её данным, с начала года инфляция достигла 10,2%, выйдя за пределы установленного Нацбанком Украины целевого диапазона в 8%+/- 2 процентных пункта на текущий год.



По данным Госстата, в августе была зафиксирована дефляция 0,1%. Месяцем ранее инфляция замедлилась до 0,2% по сравнению с 1,6% в июне и 1,3% в мае. Однако в годовом измерении рост потребительских цен в последние месяцы ускорялся: с 13,5% по итогам мая, до 15,6% – в июне и 15,9% – в июле.

Изначально Государственный бюджет на 2017 год предусматривал рост инфляции на уровне 8,1%.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 10%.