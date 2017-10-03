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Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 10%

Вторник, 3 октября 2017, 13:14

Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 10% в 2017 году.

Об этом в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины во вторник сообщила экономист представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач, передают "Украинские новости".

Экономист сообщила, что инфляция в этом году может составить 10% в Украине.

По ее словам, дефицит госбюджета в этом году может составить до 3,5% ВВП из-за фискальных рисков.

Головач отметила, что прямые иностранные инвестиции в этом году составят максимум 2% ВВП.

Всемирный банк считает необходимым таргетирование сокращения дефицита госбюджета в 2018 до 2,5% ВВП и дальнейшее его снижение.

Как сообщалось, Всемирный банк сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2% в 2017 году.

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Всемирный банк инфляция
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