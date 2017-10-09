Межбанк открылся укреплением гривни

9 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,65-26,68 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,49-26,53 гривни;

Евро - 31,09-31,13 гривни;

Российский рубль - 0,4538-0,4548 гривни.

Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,1729 доллара по сравнению с 1,1730 доллара на закрытие предыдущей сессии.

Американская валюта отреагировала укреплением на данные по рынку труда США, указавшие на снижение безработицы и рост зарплат в стране, несмотря на первое с 2010 года сокращение числа рабочих мест в экономике, обусловленное последствиями ураганов "Харви" и "Ирма".

Инвесторы сочли, что данные о снижении безработицы и усилении темпов увеличения зарплат говорят в пользу повышения ставки Федрезервом на декабрьском заседании.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 октября на 7 копеек и установил его на уровне 26,73 гривни за доллар.

Экономическая правда