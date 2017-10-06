НБУ укрепил официальный курс гривни
Пятница, 6 октября 2017, 20:47
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 октября на 7 копеек и установил его на уровне 26,73 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,3 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6294 гривни.
Напомним, 6 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,65-26,68 гривни за доллар.
Экономическая правда
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