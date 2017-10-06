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НБУ укрепил официальный курс гривни

Пятница, 6 октября 2017, 20:47

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 октября на 7 копеек и установил его на уровне 26,73 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,3 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6294 гривни.

Напомним, 6 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,65-26,68 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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