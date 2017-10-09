За директора компании Новинского внесли 5 миллионов залога

Смарт-Холдинг внес залог за директора ЧАО "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова в размере 5 миллионов гривен.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Смарт-Холдинга" Евгений Загорулько.

"Работники СБУ сделали все, чтобы залог не успели внести до выходных. По моей информации, Мохов был помещён в "специальную" камеру, где на него оказывалось давление", - написал Загорулько.

Напомним, 6 октября правоохранители задержали директора частного акционерного общества "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова.

Мохов подозревается в неисполнении требований приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановлении действия спецразрешения на пользование недрами в период с 28 июля по 10 августа 2017 года.

Также отмечается, что задержание произошло на основании постановления суда, которому следователь предоставил данные о том, что Мохов якобы скрывается от органов досудебного расследования.

Харьковский районный суд Харьковской области избрал в качестве меры пресечения директору компании "Укргазвыдобуток" Вадиму Мохову арест с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.

Группа "Смарт-Холдинг" заявляет, что задержание Мохова является частью системного давления власти на бизнес.

Напомним, ранее Вадим Мохов работал первым заместителем директора ООО "Пром-энерго продукт".

ОАО "Укргазвыдобуток" - компания, имеющая лицензию на разработку и добычу природного газа и газового конденсата на Островерховском месторождении в Харьковской области.

Экономическая правда