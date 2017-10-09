Приватбанк должен продать "Буковель", здание "1+1", самолеты МАУ - НБУ

Дома в горнолыжном комплексе Буковель

Приватбанк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают "Українські Новини".

По словам Рожковой, в 2016 году при докапитализации, Приватбанк принял на баланс непрофильные активы: горнолыжный курорт "Буковель", стадион "Днепр Арена", помещения телеканала "1+1", самолеты, объекты недвижимости.

"В прошлом году при выполнении первого этапа докапитализации часть активов была взята на баланс банка в счет погашения кредитной задолженности. Среди них - "Буковель", объекты недвижимости и самолеты МАУ", - сообщила замглавы НБУ.

Рожкова отметила, что все эти активы - непрофильные для банка, и он не способен ими управлять эффективно.

После их оценки и инвентаризации банк, скорее всего, как считает Рожкова, примет решение о продаже.

"Буковель" - один из самых сложных активов, который, де-факто, не подчиняется менеджменту банка. Именно поэтому его нужно продавать. У банка нет ни людей, ни компетенции, чтобы им управлять", - отметила Рожкова.

Продажа таких активов может быть проведена на площадках ProZorro или СЕТАМ.

В то же время Рожкова сообщила, что ни сама авиакомпания МАУ, ни акции крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" не являлись залогами по кредитам.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал здание завода "Биола", здание, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", а также самолет Boeing.

Как сообщалось, 10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

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