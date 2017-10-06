НБУ повысил курс гривни до 26,9

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 октября на 1 копейку и установил его на уровне 26,80 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,47 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6543 гривни.

Напомним, накануне Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 5 октября на 10 копеек.

Экономическая правда