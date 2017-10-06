Все разделы
Укр / Рус

НБУ повысил курс гривни до 26,9

Пятница, 6 октября 2017, 09:30

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 октября на 1 копейку и установил его на уровне 26,80 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,47 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6543 гривни.

Напомним, накануне Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 5 октября на 10 копеек.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

НБУ курс валют
Материалы по теме
Преступление без наказания: банкиры-мошенники до сих пор не ответили за банкопад 6 октября 2017, 09:15
Нацбанк упростил перевод валюты за границу 5 октября 2017, 13:24
НБУ хочет продать на аукционе до 100 миллионов долларов 5 октября 2017, 11:02
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте