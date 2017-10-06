НБУ повысил курс гривни до 26,9
Пятница, 6 октября 2017, 09:30
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 октября на 1 копейку и установил его на уровне 26,80 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,47 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6543 гривни.
Напомним, накануне Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 5 октября на 10 копеек.
Экономическая правда
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