НБУ существенно снизил официальный курс гривни
Среда, 4 октября 2017, 20:48
Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 5 октября на 10 копеек и установил его на уровне 26,8 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,59 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6396 гривни.
Напомним, 4 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,78-26,81 гривни за доллар.
Экономическая правда
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