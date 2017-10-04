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НБУ существенно снизил официальный курс гривни

Среда, 4 октября 2017, 20:48

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 5 октября на 10 копеек и установил его на уровне 26,8 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,59 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6396 гривни.

Напомним, 4 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,78-26,81 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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