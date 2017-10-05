Депутат "Народного фронту" должен Фонду гарантирования больше полмиллиарда гривен
Компания Westa, которая связана с депутатом "Народного фронта" Денисом Дзензерским, должна банкам, которые ликвидирует Фонд гарантирования, больше полмиллиарда гривен.
Об этом говорится в колонке заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут "Где деньги, Карл? Когда долг депутата "завис" в банке-банкроте" на ЭП.
Отмечается, что общий долг производителя аккумуляторов перед "VAB банком" составляет почти 430 млн гривен, а перед банком "Форум" — 236,7 млн гривен.
Как известно, бизнес Дзензерских также нанес ущерб в размере 5 млн злотых Пенсионному фонду Польши, где депутату грозит до 5 лет тюремного заключения.
Подробнее читайте в колонке: Где деньги, Карл? Когда долг депутата "завис" в банке-банкроте
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