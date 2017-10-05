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НБУ хочет продать на аукционе до 100 миллионов долларов

Четверг, 5 октября 2017, 11:02

Национальный банк Украины в четверг объявил аукцион по продаже до 100 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как отмечается, в четверг объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривню.

Объем аукциона - до 100 млн долларов.

5 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:10 установились на уровне 26,79-26,82 гривни за доллар.

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 5 октября на 10 копеек и установил его на уровне 26,8 гривни за доллар.

Экономическая правда

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