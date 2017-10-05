НБУ хочет продать на аукционе до 100 миллионов долларов
Четверг, 5 октября 2017, 11:02
Национальный банк Украины в четверг объявил аукцион по продаже до 100 миллионов долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Как отмечается, в четверг объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривню.
Объем аукциона - до 100 млн долларов.
5 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:10 установились на уровне 26,79-26,82 гривни за доллар.
Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 5 октября на 10 копеек и установил его на уровне 26,8 гривни за доллар.
Экономическая правда
powered by lun.ua
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.