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НБУ суттєво знизив офіційний курс гривні

Середа, 4 жовтня 2017, 20:48

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 жовтня на 10 копійок та встановив його на рівні 26,8 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,59 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6396 гривні.

Нагадаємо, 4 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,78-26,81 гривні за долар.

Економічна правда

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