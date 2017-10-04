НБУ суттєво знизив офіційний курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 жовтня на 10 копійок та встановив його на рівні 26,8 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,59 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6396 гривні.



Нагадаємо, 4 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,78-26,81 гривні за долар.

Економічна правда