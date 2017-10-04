Незважаючи на аукціон НБУ, долар на міжбанку зріс до 26,81

4 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,78-26,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,78-26,81 гривні;

Євро - 31,5-31,53 гривні;

Російський рубль - 0,4642 -0,4653 гривні.

Як відомо, міжбанк у середу відкрився доларом по 26,71 гривні, до 12:00 гривня опустилася на 10 копійок.

Після цього НБУ оголосив аукціон з продажу банкам до 100 млн доларів. Проте продав тільки 38 млн доларів.

Економічна правда