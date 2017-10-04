Незважаючи на аукціон НБУ, долар на міжбанку зріс до 26,81
Середа, 4 жовтня 2017, 18:02
4 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,78-26,81 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,78-26,81 гривні;
Євро - 31,5-31,53 гривні;
Російський рубль - 0,4642 -0,4653 гривні.
Як відомо, міжбанк у середу відкрився доларом по 26,71 гривні, до 12:00 гривня опустилася на 10 копійок.
Після цього НБУ оголосив аукціон з продажу банкам до 100 млн доларів. Проте продав тільки 38 млн доларів.
Економічна правда
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