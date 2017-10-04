Все разделы
Укр / Рус

Siemens готов участвовать в модернизации электростанций в России

Среда, 4 октября 2017, 15:32

Немецкий концерн Siemens готов принимать участие в дальнейшей модернизации электростанций в России.

Об этом сообщил глава компании в России Дитрих Меллер, передает Рейтер.

"Около 50% станций нуждается в модернизации, и Siemens готов к предложениям", - сказал Меллер.

Несколько месяцев назад немецкий концерн оказался в эпицентре скандала, связанного с поставками турбин в оккупированный Крым.

В июле сообщалось, что турбины производства Siemens были привезены в Крым для использования на строящихся электростанциях вопреки санкциям ЕС, запрещающим поставки технологий для энергетики на аннексированный в 2014 году полуостров.

В ответ на поставку турбин в Крым ЕС расширил санкции против России.

Siemens подал в суд на Технопромэкспорт с требованием признать сделку о поставке оборудования, которое по контракту предназначалось для электростанции в Тамани, недействительной и вернуть турбины, поставленные в оккупированный Крым в обход санкций.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Siemens Россия Крым
Материалы по теме
Siemens отказался поставлять оборудование в Украину, чтобы не потерять заказы в РФ - Коболев 15 сентября 2017, 20:00
Siemens поставит в Россию скоростные поезда "Сапсан" 5 сентября 2017, 19:00
РосСМИ признали, что Siemens будет добиваться возвращения турбин из Крыма 7 августа 2017, 18:45
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте