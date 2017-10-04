Siemens готов участвовать в модернизации электростанций в России

Немецкий концерн Siemens готов принимать участие в дальнейшей модернизации электростанций в России.

Об этом сообщил глава компании в России Дитрих Меллер, передает Рейтер.

"Около 50% станций нуждается в модернизации, и Siemens готов к предложениям", - сказал Меллер.

Несколько месяцев назад немецкий концерн оказался в эпицентре скандала, связанного с поставками турбин в оккупированный Крым.

В июле сообщалось, что турбины производства Siemens были привезены в Крым для использования на строящихся электростанциях вопреки санкциям ЕС, запрещающим поставки технологий для энергетики на аннексированный в 2014 году полуостров.

В ответ на поставку турбин в Крым ЕС расширил санкции против России.

Siemens подал в суд на Технопромэкспорт с требованием признать сделку о поставке оборудования, которое по контракту предназначалось для электростанции в Тамани, недействительной и вернуть турбины, поставленные в оккупированный Крым в обход санкций.