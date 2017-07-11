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Siemens подал иск в связи со скандалом с турбинами в Крыму

Вторник, 11 июля 2017, 16:42

Немецкий концерн Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Соответствующий иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы, передает РИА "Новости".

Ответчиками по иску является ОАО "ПО" Технопромэкспорт ", ООО" ПО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс Технологии газовых турбин" (совместное предприятие Siemens и российской компании "Силовые машины").

В немецком концерне утверждают, что получили из надежных источников информацию о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, оказались в Крыму. Как заявляет Siemens, такое развитие событий является явным нарушение контрактов, запрещающие клиенту поставлять оборудование на полуостров.

"В результате Siemens инициировал уголовное расследование в отношении ответственных лиц. Более того, Siemens подал иски о прекращении каких-либо дополнительных поставок в Крым и возврате уже доставленного оборудования в исходное место назначения - Тамань", - сказал представитель компании Вольфрам Трост.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

В компании Siemens факт поставки отрицают.

В свою очередь компания "Ростех" заявила, что не закупала турбины для ТЭС в Крыму непосредственно в немецкой компании Siemens, а приобрела оборудование на вторичном рынке.

В Siemens пообещали не допустить использования своего энергооборудования в оккупированном Россией Крыму. 

Европейская правда

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Siemens
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