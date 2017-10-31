Украина поднялась на четыре пункта в рейтинге Doing Business-2018

Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.

Об этом говорится в сообщении представительства Всемирного банка в Украине.

Согласно отчету, Украина занимает 76 место среди 190 стран мира по рейтингу Ведение бизнеса-18, это на три позиции выше по сравнению с рейтингом Ведение бизнеса-17.

Наибольший рост Украина показала в рейтинге получения разрешений на строительство.

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