Украина поднялась на четыре пункта в рейтинге Doing Business-2018
Вторник, 31 октября 2017, 16:18
Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.
Об этом говорится в сообщении представительства Всемирного банка в Украине.
Согласно отчету, Украина занимает 76 место среди 190 стран мира по рейтингу Ведение бизнеса-18, это на три позиции выше по сравнению с рейтингом Ведение бизнеса-17.
Наибольший рост Украина показала в рейтинге получения разрешений на строительство.
Дополняется...
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