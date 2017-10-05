Україна може піднятись у рейтингу Doing Business на 30-35 позицій - Нефьодов

У разі прийняття законопроекту, що стосується легкості ведення бізнесу, Україна може піднятись у рейтингу Doing Business на 30-35 позицій.

Про це під час Київського міжнародного економічного форуму сказав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає Укрінформ.

"Ми працюємо з ВР, і я тішусь, що Комітет Верховної Ради схвалив великий законопроект щодо легкості введення бізнесу, який у разі його прийняття дасть змогу Україні стрибнути на 30-35 місць у рейтингу", - сказав Нефьодов.

У 2016 році Україна піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business - до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес країна показала у спрощенні започаткування бізнесу (20-е місце зі 190-го), найменший - у сфері боротьби з корупцією (140-е місце зі 190-го).