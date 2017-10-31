Официальный курс гривни укрепился
Вторник, 31 октября 2017, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 31 октября на 5 копеек и установил его на уровне 26,82 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,15 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6360 гривни.
Напомним, 30 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,83-26,85 гривни за доллар.
Экономическая правда
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