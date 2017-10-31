Официальный курс гривни укрепился

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 31 октября на 5 копеек и установил его на уровне 26,82 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,15 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6360 гривни.

Напомним, 30 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,83-26,85 гривни за доллар.

Экономическая правда