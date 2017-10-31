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Официальный курс гривни укрепился

Вторник, 31 октября 2017, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 31 октября на 5 копеек и установил его на уровне 26,82 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,15 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6360 гривни.

Напомним, 30 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,83-26,85 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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