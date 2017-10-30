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Міжбанк закрився зміцненням гривні

Понеділок, 30 жовтня 2017, 19:03

30 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,83-26,85 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,83-26,85 гривні;

Євро - 31,16-31,18 гривні;

Російський рубль - 0,4629-0,4636 гривні.

30 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,85-26,88 гривні за долар.

Економічна правда

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