Міжбанк закрився зміцненням гривні
Понеділок, 30 жовтня 2017, 19:03
30 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,83-26,85 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,83-26,85 гривні;
Євро - 31,16-31,18 гривні;
Російський рубль - 0,4629-0,4636 гривні.
30 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,85-26,88 гривні за долар.
Економічна правда
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