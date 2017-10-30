Украина проиграла суд на 12 миллионов долларов

Высокий суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию Украины на решение Лондонского арбитража, которым тот обязал страну выплатить около 12 миллионов долларов нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи, передает "Интерфакс-Украина".

Лондонский арбитраж в споре JKX против Украины отклонил основные требования компании и признал законным повышение рентных ставок на добычу нефти и газа в 2014 году, однако постановил компенсировать JKX около 12 млн долларов убытков.

Отметим, в феврале Международный арбитраж обязал Украину возместить компании JKX Oil&Gas порядка 12 млн долларов убытков, которые та понесла из-за нарушения Украиной межправительственного договора с Великобританией об обоюдной защите инвестиций.

Напомним, основным активом JKX Oil&Gas в Украине является Полтавская газонефтяная компания.

27,54% компании владеет Eclairs Group, которую связывают с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, 19,92% - российская Proxima Capital Group,11,45% - Glengary Overseas Limited.

JKX в 2016 году сократила чистый убыток в 2,2 раза – до 37,12 млн долларов, ее выручка снизилась на 16,6% – до 73,85 млн долларов.

Как сообщалось, 6 февраля арбитражный суд вынес решение по этому делу, которым отклонил большинство требований JKX Oil&Gas.

Суд обязал Украину выплатить только 11,7 млн долларов, то есть удовлетворил менее 5% исковых требований компании (из более чем 250 млн долларов).

Изначально Минюст расценил такой вердикт однозначным успехом для Украины, особенно с учетом того, что арбитраж подтвердил правомерность повышения ставок ренты на добычу нефти и газа Украиной.

Основаниями для подачи JKX Oil&Gas и аффилированными с ней компаниями иска против Украины является: увеличение Верховной Радой ставки платы за пользование недрами при добыче нефти и газа, запрет Кабмином на закупку газа определенными компаниями у всех поставщиков, кроме "Нафтогаза", введение правлением НБУ административных мер на валютном рынке.

Крупнейшим акционером компании являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — 27,54% акций, российская группа Proxima Capital Group, Владимира Татарчука — 19,92%, турецкий бизнесмен Бурак Оздоган (через Dumarchal Nominee Ltd и Neptune Invest & Finance Corp.) — около 13%. Еще 11,45% акций — у Glengary Overseas Limited российского бизнесмена Александра Жукова.

Ранее сообщалось, что JKX ограничила право голоса подконтрольных Коломойскому, Боголюбову и Жукову компаний. По информации ЭП, это произошло из-за конфликта вокруг назначения нового менеджмента.

На собрании 28 января без голосов компаний, подконтрольных Коломойскому-Боголюбову и Жукову, был сменен совет директоров. Новыми директорами были назначены Пол Остлинг (экс-менеджер Ernst&Young и текущий член совета директоров "Уралкалия"), Том Рид и Рассел Хор.

Кроме того, в совет директоров введены Владимир Татарчук и Владимир Русинов, представляющие интересы второго по величине акционера - Proxima Capital Group.

При этом акционеры уволили пять старых членов совета директоров, еще двое членов совета уволились накануне сами.

В данный момент, по информации ЭП, группа Коломойского-Боголюбова не контролирует предприятие.

Основным активом JKX Oil & Gas в Украине является "Полтавская газонефтяная компания", занимающаяся добычей углеводородов на шести месторождениях в Полтавской области.

Напомним, в июле Минюст за 1,9 млн долларов нанял компанию "King&Wood Mallesons LLP" для защиты по иску к государству Украина от фирм "JKX Oil&Gas Plc", "Poltava Gas BV" и СП "Полтавская газонефтяная компания".