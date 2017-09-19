Українці створили бота, який відстежує підвищення цін в Uber

Киянин створив Telegram-бота, який безкоштовно моніторить ціну поїздок і повідомляє, коли вона опускається.

Про це повідомляє Ain.ua.

"Ідея виникла з власної необхідності. Я зустрічав подібний функціонал у вигляді додатку, але по-моєму це занадто громіздко. Реалізація через чат-бот - найпростіше і швидке рішення", - пояснив автор.

Алгоритм простий: в додатку Telegram потрібно знайти @shuberbot і скинути йому дві локації - точку А і точку В. Якщо до цього маршруту на даний момент застосований піковий коефіцієнт, бот повідомить користувача про зниження ціни, як тільки вона відбудеться. Якщо ж коефіцієнт не застосований, бот повідомить про це і видасть стандартну ціну.

Відзначається, що рішення не працює в десктопной версії Telegram, оскільки там недоступна можливість відправки локацій.

Чат-бот спілкується в "жартівливому" форматі, іноді бавлячись жаргонними фразами. Вміє говорити на двох мовах - українською та російською (мова вибирається автоматично на основі встановленої мови інтерфейсу).

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