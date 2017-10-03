ГТС хотят отделить от "Нафтогаза" до 1 декабря

29 сентября НАК "Нафтогаз Украины" согласовала проведение внутренней реорганизации "Укртрансгаза" с целью создания в его структуре филиала "Оператор ГТС Украины".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, реорганизация является практическим шагом к выделению функции оператора ГТС ("анбандлингу"), что предусмотрено постановлением КМУ №496.

"В этом филиале "Укртрансгаза" будут сконцентрированы все бизнес-процессы, активы и специалисты, необходимые и достаточные для обеспечения транспортировки газа по территории Украины. После полного юридического отделения от "Нафтогаза" это подразделение сможет пройти сертификацию оператора ГТС в соответствии с требованиями ЕС", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Нафтогаз и Укртрансгаз представили план внутренней реорганизации УТГ Секретариату Энергетического Сообщества и получили одобрение европейского органа.

"В рамках филиала будут построены и отработаны все необходимые функции оператора ГТС, что должно обеспечить постепенную и беспроблемную передачу транспортировки газа отдельному юридическому лицу", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, в распоряжении ЭП есть письмо главы Нафтогаза Андрея Коболева в адрес председателя совета председателей профкомов работников "Укртрансгаза" Сергея Турчака, в котором указана дата, до которой планируется завершить отделение функции оператора ГТС.

"По рекомендации консультантов "Укртрансгаза" проводится подготовка к отделению деятельности по транспортировке газа путем создания филиала "Оператор ГТС Украины", по которой планируется обеспечить полную управленческую автономию уже до 1 декабря 2017 года", - говорится в письме.

Как известно, для того, чтобы Украина выполнила обязательства по отделению оператора ГТС, он должен быть выделен в юридическое лицо, не связанное ни с Нафтогазом, ни с другими предприятиями, которые занимаются добычей и генерацией энергии.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 100% акций ПАО "Укртрансгаз".

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Николай Топалов, Дмитрий Рясной