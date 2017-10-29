Налоговое законодательство нарушают 60% работодателей - ГФС

Налоговое законодательство нарушают 60% работодателей, которые проверялись Государственной фискальной службой в течение января-сентября 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отмечается, за указанный период было выявлено 3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

Кроме того, в органы прокуратуры направлены материалы по 40 юридическим лицам, которые имели долговременную задолженность по выплате заработной платы.

"Также для повышения уровня зарплаты работниками контролирующими органами проведена разъяснительная работа с работодателями, за счет которой в январе-сентябре этого года повысили уровень выплат 30,7 тыс. работодателей, в бюджет дополнительно поступило почти 94,5 млн гривен налога на доходы физических лиц", - говорится в сообщении.

"В органы прокуратуры направлены материалы и сведения относительно 352 предприятий, на которых выплата заработной платы проводилась в размерах ниже законодательно установленной минимальной заработной платы", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, в 2016 году в Украине объем "теневой" экономики составил 1,1 трлн гривен.

Экономическая правда