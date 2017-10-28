Официальный курс гривни продолжает снижаться

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 30 октября на 5 копеек и установил его на уровне 26,87 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,18 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6271 гривни.

Напомним, 27 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,85-26,88 гривни за доллар.

Экономическая правда