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Официальный курс гривни продолжает снижаться

Суббота, 28 октября 2017, 12:06

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 30 октября на 5 копеек и установил его на уровне 26,87 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,18 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6271 гривни.

Напомним, 27 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,85-26,88 гривни за доллар.

Экономическая правда

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