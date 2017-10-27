Гривня на міжбанку втрачає позиції
П'ятниця, 27 жовтня 2017, 19:37
27 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,85-26,88 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,85-26,88 гривні;
Євро - 31,09-31,12 гривні;
Російський рубль - 0,4587-0,4695 гривні.
27 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,82-26,84 гривні за долар.
Економічна правда
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