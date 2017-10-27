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Гривня на міжбанку втрачає позиції

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 19:37

27 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,85-26,88 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,85-26,88 гривні;

Євро - 31,09-31,12 гривні;

Російський рубль - 0,4587-0,4695 гривні.

27 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,82-26,84 гривні за долар.

Економічна правда

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