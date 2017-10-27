OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об инфляции, о самых богатых, об эмбарго, о Насирове, о Дубневичах, о нефти.

О рейтинге самых богатых. Бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго возглавляют список самых богатых украинцев, президент Петр Порошенко на пятой позиции.

О Насирове. Государство может взыскать 100 миллионов гривен залога отстраненного главы ГФС Романа Насирова в бюджет, потому что он нарушил условия меры пресечения.

О нефти. Крупнейшая китайская частная нефтесервисная компания "Xinjiang Beiken Energy Engineering Co" учредила в Украине дочернюю компанию - ООО "Бейкень энергетика Украина".

Об инфляции. Повышение с 2017 года минимальной заработной платы добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года, тогда как повышение пенсий с октября добавит еще 0,3-0,6 п.п.

О Дубневичах. Компания народных депутатов - братьев Дубневичей - выиграла очередной тендер "Укрзализныци".

Об эмбарго. Россия расширила список продуктового эмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и ряда других стран.

О Госгеокадастре. Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя Госгеокадастра директора департамента контроля за использованием и охраной земель ведомства Александра Колотилин.

Хотите знать больше?

Недостижимые цели: НБУ снял розовые очки и повысил учетную ставку

Регулятор ухудшил прогноз инфляции и впервые за два года повысил учетную ставку. ЭП объясняет, почему это произошло, и что это значит.

Техно-клубничка, или Каким будет будущее секса

Будущее за технологиями. Секс на расстоянии, в виртуальной реальности и с роботами придет на смену секса по телефону и резиновым женщинам.