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Китайская нефтяная компания открыла "дочку" в Украине

Пятница, 27 октября 2017, 10:45
 

Крупнейшая китайская частная нефтесервисная компания "Xinjiang Beiken Energy Engineering Co" учредила в Украине дочернюю компанию - ООО "Бейкень энергетика Украина".

Об этом сообщает enkorr.

Компания зарегистрирована в Киеве 19 сентября с уставным капиталом 5,2 млн грн. Единоличным учредителем выступает гонконгская Beiken Energy Co, а директором указан Хуан Тин.

7 сентября Xinjiang Beiken Energy Engineering заключила с компанией Укргазвыдобування контракт на 61,7 млн долларов.

Он предусматривает бурение 24 скважин в 2017-2019 годах в Харьковской и Полтавской областях. Договоры подписаны по результатам тендера в системе ProZorro.

Xinjiang Beiken основана в 1995 году. Кроме Китая, она предоставляет услуги в Иране, Ираке, Казахстане, Индонезии и ряде других стран.

Компания располагает 30 буровыми установками восьми спецификаций. В 2017 году начала работу в Украине, предоставляя Укргазвыдобування услуги по бурению скважин.

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