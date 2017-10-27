ДТЭК переводит энергоблоки с антрацита на газовый уголь

Приднепровская ТЭС завершила перевод энергоблока №7 на сжигание отечественного угля газовой марки.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

27 октября энергоблок мощностью 150 МВт был включен в сеть.

"Перевод Приднепровской ТЭС на газовую марку угля - первый подобный проект для компании ДТЭК. Он является ключевым действием компании в рамках реализации программы по снижению зависимости от антрацита. Реализация проекта заняла шесть месяцев", - сказано в сообщении.

В середине ноября станция планирует запустить еще один энергоблок на газовом угле - №8, чтобы гарантировать стабильное производство электроэнергии и подачи тепла для Днепра.

Ежемесячный эффект экономии импортного угля благодаря переводу двух блоков ТЭС на газовый уголь составит около 90 тыс тонн.

"Главное отличие газовых углей от антрацита - повышенный выход летучих веществ и высокий уровень воспламенения. Поэтому мы переоснащаем пылесистемы энергоблоков так, чтобы обеспечить достаточный уровень пожаробезопасности во время приготовления и подачи топлива в котел", - рассказал директор по генерации "ДТЭК Энерго" Сергей Куриленко.

Переоснащение ТЭС на уголь марки Г одновременно позволит уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Сокращение выбросов в сравнении со сжиганием антрацита по каждому из переведенных энергоблоков составит порядка 1,1 тысяч тонн.

Напомним, 15 марта DTEK EnergyGroup заявила о захвате боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" всех активов "ДТЭК Энерго" на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Именно на захваченных предприятиях добывался дефицитный антрацит, который до этого поставлялся на ТЭС, находящихся на подконтрольной украинскому правительству территории.

Как сообщалось, ДТЭК начал поставки угля газовой группы из США для покрытия дефицита топлива на отопительный сезон.

Экономическая правда