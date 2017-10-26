OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О ставке НБУ. Об инфляции. О транше МВФ. О "Плане Маршалла". О Коломойском. О ВВП. О цене на газ.

О ставке НБУ. Национальный банк принял решение о повышении учетной ставки (впервые с 2015 года) на 1% до 13,5%.

Об инфляции. В Национальном банке заявили, что к концу 2017 года инфляция снизится до 12,2%, тогда как ранее прогноз был – 9,1%.

О транше МВФ. Национальный банк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда в первом квартале 2018 года, а не в конце 2017 года, как предполагалось ранее.

О "Плане Маршалла". Еврокомиссар Йоханнес Хан получил проект "плана Маршалла", но считает, что Еврокомиссия уже сейчас имеет необходимые инструменты для его выполнения.

О Коломойском. "Укрнафта" на аукционе 25 октября реализовала все 3 980 тонн сжиженного газа, выставленного на торги, компании Коломойского.

О ВВП. Национальный банк улучшил прогноз экономического роста в 2017 году с 1,6% до 2,2%. В то же время, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что в Украине ВВП на душу населения будет оставаться наименьшим среди стран СНГ в 2017-2018 годах.

О цене на газ. Кабинет министров снизил цену на газ, отпускаемый в рамках специальных обязательств для отопления и горячего водоснабжения бюджетных учреждений на 22% - с 7907,2 гривны до 6177,5 гривны за 1 тысячу кубов.

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