Все разделы
Укр / Рус

Кабмин снизил цену на газ для бюджетных учреждений на 22%

Четверг, 26 октября 2017, 11:30

Кабинет министров Украины снизил цену на газ, отпускаемый в рамках специальных обязательств (PSO) для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) бюджетных учреждений на 22% - с 7907,2 гривны до 6177,5 гривны за 1 тыс. куб. м (без транспортировки и НДС).

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Кабмин снизил цену на газ, отпускаемый в рамках PSO и используемый для производства электроэнергии на 6,3% - с 7907,2 гривны до 7413 гривны.

Этим же документом правительство включило "Приватбанк" в перечень банков, в которых могут открываться счета со спецрежимом использования при поставке газа по PSO.

Напомним, плата за газ для промышленности снова увеличится.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Кабмин газ
Материалы по теме
Кабмин уволил начальника госгеокадастра 25 октября 2017, 14:05
Гройсман: в срыве отопительного сезона виноват не я 25 октября 2017, 12:05
Кабмин готовится забрать ГТС у "Нафтогаза" "силой" 25 октября 2017, 12:00
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте