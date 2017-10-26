Кабмин снизил цену на газ для бюджетных учреждений на 22%

Кабинет министров Украины снизил цену на газ, отпускаемый в рамках специальных обязательств (PSO) для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) бюджетных учреждений на 22% - с 7907,2 гривны до 6177,5 гривны за 1 тыс. куб. м (без транспортировки и НДС).

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Кабмин снизил цену на газ, отпускаемый в рамках PSO и используемый для производства электроэнергии на 6,3% - с 7907,2 гривны до 7413 гривны.

Этим же документом правительство включило "Приватбанк" в перечень банков, в которых могут открываться счета со спецрежимом использования при поставке газа по PSO.

Напомним, плата за газ для промышленности снова увеличится.