Кабмин снизил цену на газ для бюджетных учреждений на 22%
Кабинет министров Украины снизил цену на газ, отпускаемый в рамках специальных обязательств (PSO) для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) бюджетных учреждений на 22% - с 7907,2 гривны до 6177,5 гривны за 1 тыс. куб. м (без транспортировки и НДС).
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду, передает "Интерфакс-Украина".
Кроме того, Кабмин снизил цену на газ, отпускаемый в рамках PSO и используемый для производства электроэнергии на 6,3% - с 7907,2 гривны до 7413 гривны.
Этим же документом правительство включило "Приватбанк" в перечень банков, в которых могут открываться счета со спецрежимом использования при поставке газа по PSO.
Напомним, плата за газ для промышленности снова увеличится.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.