"Укрнафте" не разрешили избавиться от долгов за счет несуществующего газа

Верховный суд Украины отменил решение, которым суд низшей инстанции обязал Государственную фискальную службу принять 2,061 млрд кубометров газа, добытого в 2006 году в качестве налогового залога от ПАО "Укрнафта".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Этим решением суд отменил решения судов апелляционной и высшей инстанции относительно обязательства описания газа "Укрнафты", добытого предприятием в 2006 году и потребленного населением в 2006-2008 годах.

В пресс-службе отмечают, что данное решение позволит взыскать с "Укрнафты" налоговый долг, который на данный момент составляет около 13,8 млрд гривен.

Эти долги перед бюджетом по налогу на прибыль, НДС и рентным платежам были наращены в течение 2015-2017 годов. Только в течение 2017 года, в связи с неуплатой налогов, налоговый долг предприятия увеличился на 1,2 млрд гривен.

Газ, о котором говорится в судебном решении, был добыт "Укрнафтой" в 2006 году, впоследствии он был направлен на удовлетворение нужд населения, а расчет с его добытчиком не произведен из-за отказа последнего принимать платежки по утвержденному тарифу.

Согласно законодательству, действующему в то время, "Укрнафта" была обязана продавать весь товарный газ собственной добычи "Нафтогазу" по цене, установленной НКРЭ, для дальнейшей реализации ресурса населению.

"Начиная с 2005 года менеджмент "Укрнафты" уклонялся от оформления договоров купли-продажи с "Нафтогазом", мотивируя свой отказ низким уровнем цен, установленных НКРЭ", - заявляли ранее в "Нафтогазе".

Также отмечалось, что "Нафтогаз" неоднократно выражал готовность оформить объемы газа "Укрнафты", переданные для потребления населением, по ценам, установленным регулятором в соответствующие периоды.

Как известно, 4 августа 2016 года, вступило в силу решение Окружного административного суда, которое обязало Государственную фискальную службу принять 2 млрд кубов газа в качестве налогового залога от "Укрнафты". 30 января текущего года Высший административный суд Украины оставил в силе это решение.

До этого представитель Государственной исполнительной службы предпринимал попытки передать "Укрнафте" указанный объем газа, пытаясь изъять его из подземного хранилища газа, которое управляется "Укртрансгазом".

Решение исполнительной службы об изъятии ресурса стало неожиданностью для "Нафтогаза", 7 июня госхолдинг заявил, что акт о его передаче фиктивный.

Позже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что инициирует проведение заседания наблюдательного совета "Укрнафты", на рассмотрение которого вынесет директиву для менеджмента "Укрнафты" по отказу от использования этого газа.

В то же время глава "Укрнафты" Марк Роллинс настаивал на том, что указанные 2 млрд кубов газа необходимо передать в залог ГФС для последующей реализации и погашения долга "Укрнафты" по налогам. Эти требования совпадают с позицией одного из акционеров компании - Игоря Коломойского.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Экономическая правда