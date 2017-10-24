Банки не пострадали в результате кибератак - НБУ

Национальный банк не получал сообщений украинских банков о поражении их систем в результате хакерских атак 24 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя возможные атаки на ресурсы некоторых крупных банков следом за атакой на объекты инфраструктуры, включая аэропорт "Одесса" и киевский метрополитен.

"На текущий момент Национальный банк Украины не получал от банков сообщений о поражении их систем в результате кибератак", - говорится в сообщении НБУ.

При этом регулятор отметил, что информационные системы НБУ работают в штатном режиме.

Как сообщалось, в Украине началась новая волна хакерской атаки, которая задела Министерство инфраструктуры, Одесский аэропорт, Киевский метрополитен.

В Киберполиции сообщили, что случаи единичные, и говорить о массовой кибератаке не приходится.

Служба безопасности заявила, что прекратила распространение вируса.

В Киберполиции сообщили, что Украину атаковал вирус под названием BadRabbit.