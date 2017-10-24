СБУ остановила кибератаку
Служба безопасности прекратила распространение вируса, который атаковал информационные системы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и международного аэропорта "Одесса".
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Специалисты СБУ установили, что доставка вируса происходит с использованием фишинговых писем электронной почты с обратным адресом, которая ассоциируется со службой технической поддержки компании Microsoft", - сообщили в СБУ.
"Сейчас дальнейшее распространение вируса прекращено, угроз безопасности движения нет", - сказано в сообщении.
СБУ также наводит рекомендации для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем.
Как сообщалось, в Украине началась новая волна хакерской атаки, которая задела Министерство инфраструктуры, Одесский аэропорт, Киевский метрополитен. В Киберполиции сообщили, что случаи единичные, и говорить о массовой кибератаке не приходится.
Экономическая правда
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