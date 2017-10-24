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Латвийская железная дорога предложила Украине локомотивы в аренду

Вторник, 24 октября 2017, 13:05

У Латвийской железной дороги есть свободные локомотивы, которые она готова дать в аренду "Укрзализныци" или частным компаниям в связи с дефицитом локомотивов в Украине.

Об этом сообщил директор производства "Сервис подвижного состава Латвийской железной дороги (LDZ)" Тейванс Гунарс на международной конференции "Вагоностроение и ремонт подвижного состава в Украине", передает УНІАН.

"У нас есть свободные локомотивы в связи с тем, что наши перевозчики больше смотрят на локомотивы с мощностью 6000 лошадей. Поскольку мы - сервис подвижного состава - являемся владельцами этого подвижного парка, я думаю, мы могли бы сдать в аренду Украине локомотивы , пока вы не решите свои проблемы с тягой. Мы готовы", - сказал он.

При этом Гунарс отметил, что пока не готов назвать количество локомотивов, которые Латвия может дать в аренду.

Напомним, ПАО "Укрзализныця" в первом полугодии 2018 года рассчитывает получить в лизинг от 20 до 30 локомотивов от американского "гиганта" отрасли General Electric.

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Укрзализныця Латвия
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