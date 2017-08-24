"Укрзалізниця" хоче взяти в лізинг до 30 локомотивів від General Electric

ПАТ "Укрзалізниця" у першому півріччі 2018 року розраховує отримати в лізинг від 20 до 30 локомотивів від американського "велетня" галузі General Electric.

Про це в коментарі журналісту "Укрінформу" розповів фінансовий директор "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев.

"Зараз ми ведемо переговори з General Electric з приводу придбання в лізинг від 20 до 30 локомотивів на першу половину 2018 року, якщо нам вдасться оперативно все узгодити", - розповів фіндиректор.

Він відзначив, що перші локомотиви, які будуть отримані в лізинг, підуть на посилення рухомого складу по ділянці Комиш-Зоря-Волноваха.

За словами Рязанцева, зараз тривають переговори з рядом американських і вітчизняних банків щодо фінансування проекту.

"Крім того, це складова не лише нас, двох кооперацій, ще має бути додаткова банківська або лізингова організація, яка це профінансує. Ми зустрічалися в Штатах з Ex-Im Bank (Експортно-імпортний банк США - ред.) і з OPIC (Корпорація приватних зарубіжних інвестицій - ред.) і тут (в Україні - ред.) ще з кількома банками", - заявив фінансовий директор.

"Сьогодні ми перебуваємо у стадії переговорів, але я думаю, це не стане нам на заваді досягти узгодження якнайшвидше. Та все ж перше півріччя - реальні терміни для придбання локомотивів у лізинг", - розповів він.

Рязанцев повідомив, що візит представників компанії General Elcetric має відбутися на початку жовтня.

Нагадаємо, п'ятирічний план ПАТ "Українська залізниця" передбачає модернізацію та придбання близько 270 локомотивів, частково у співпраці з General Electric.