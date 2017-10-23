ГФС заявляет о блокировке тендеров на закупку оборудования для таможни

Антимонопольный комитет продолжает блокирование процедур закупки Государственной фискальной службой сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых автотранспортных средств и контейнеров.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, 21 сентября 2017 года ГФС повторно объявила процедуру открытых торгов на закупку двух сканеров.

Конечный срок подачи тендерных предложений был запланирован на 23 октября 2017 года. Ожидаемая стоимость закупки - 169,44 млн гривен.

При этом, подчеркивают в ГФС, средства на закупку были выделены из общего фонда госбюджета.

Однако, Антимонопольный комитет снова заблокировал процедуру, поскольку 18 октября получил жалобу от компании Arempa International Ltd FZC.

При этом в ГФС подчеркнули, что все тендеры службы заблокированы из-за постоянных жалоб именно этой компании, которая из-за несоответствия квалификационным нормам ни разу не была допущена к торгам.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман жестко раскритиковал и пригрозил увольнением руководству Антимонопольного комитета за саботаж инициатив Кабмина в сфере госзакупок.

"Из-за отмены Антимонопольным комитетом тендера по закупке сканеров для таможен происходит срыв планов ГФС по приостановке контрабандных потоков", — заявил Гройсман.

Экономическая правда