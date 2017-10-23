Ставки по депозитам в валюте достигли исторического минимума – НБУ
Процентные ставки по депозитам в иностранной валюте находятся на историческом минимуме, по гривневым – на самом низком уровне за последние 6 лет.
Об этом заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб сообщил во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, сообщает пресс-служба НБУ.
По словам замглавы Нацбанка, снижение ставок по депозитам приведет к удешевлению кредитов и за год-полтора исторические минимумы и по кредитным ставкам также будут обновлены.
Сологуб отметил, что в 2017 году начало восстанавливаться потребительское кредитование, и на сегодня это сегмент с наибольшим потенциалом роста благодаря низкой долговой нагрузке на население.
Сегодня в Украине соотношение чистых кредитов населения к ВВП находится на исторически низком уровне.
Замглавы Нацбанка добавил, что в прошлом году начало расти новое кредитование и в ипотечном сегменте.
В то же время, по словам Сологуба, восстановление корпоративного кредитования будет происходить медленно. Основной потенциал нового кредитования – в сегменте среднего бизнеса.
Напомним, по итогам сентября 2017 года депозитный портфель банков увеличился, как в национальной, так и в иностранной валюте.
Экономическая правда
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