Ставки по депозитам в валюте достигли исторического минимума – НБУ

Дмитрий Сологуб

Процентные ставки по депозитам в иностранной валюте находятся на историческом минимуме, по гривневым – на самом низком уровне за последние 6 лет.

Об этом заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб сообщил во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, сообщает пресс-служба НБУ.

По словам замглавы Нацбанка, снижение ставок по депозитам приведет к удешевлению кредитов и за год-полтора исторические минимумы и по кредитным ставкам также будут обновлены.

Сологуб отметил, что в 2017 году начало восстанавливаться потребительское кредитование, и на сегодня это сегмент с наибольшим потенциалом роста благодаря низкой долговой нагрузке на население.

Сегодня в Украине соотношение чистых кредитов населения к ВВП находится на исторически низком уровне.

Замглавы Нацбанка добавил, что в прошлом году начало расти новое кредитование и в ипотечном сегменте.

В то же время, по словам Сологуба, восстановление корпоративного кредитования будет происходить медленно. Основной потенциал нового кредитования – в сегменте среднего бизнеса.

Напомним, по итогам сентября 2017 года депозитный портфель банков увеличился, как в национальной, так и в иностранной валюте.

Экономическая правда