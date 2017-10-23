Кистион: в формуле "Роттердам+" нарушений нет

Вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что в так называемой формуле "Роттердам+" нет нарушений.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Соответствующие решения (относительно обоснованности существования формулы" Роттердам+") есть в рамках Генеральной прокуратуры, НАБУ, которые также ставят под сомнение эту формулу, и соответствующие действия НКРЭ. Если нет последствий даже у правоохранительных органов, значит, в формуле "Роттердам+" нет нарушений", - сказал вице-премьер.

На вопрос, имеет ли право на существование "Роттердам+", Кистион ответил: "Дискуссионный вопрос. В такие моменты я всегда говорю: предложите альтернативу".

"Допустим, завтра формулу отменяем. С какой величины определять цену на уголь для определения стоимости электроэнергии? У Ахметова одна цена на уголь, у "Донбассэнерго" - другая. Что взять за основу?", - сказал Кистион.

На предложение убрать из формулы "Роттердам+" логистику, вице-премьер ответил: "Нужно поиграть с этой ситуацией".

В целом, по его словам, этот вопрос не очень актуален, потому что цена на уголь, заложенная в стоимость электроэнергии, гораздо ниже стоимости угля в хабе.

"Для примера: сегодня в оптовой рыночной цене электроэнергии цена угля заложена на уровне 66 долл за тонну, а реальная цена в хабе с лета - 86 долл за тонну", - заявил он.

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Экономическая правда