Минфин объявил войну махинациям с почтовыми пересылками

Министерство финансов внесло на рассмотрение Кабинета министров законопроект, в котором прописаны меры по борьбе с махинациям в сфере почтовых пересылок.

Эта тема обсуждалась на круглом столе на тему "Почтовый импорт: последствия для экономики и законодательное урегулирование", сообщает пресс-служба ведомства.

В обсуждении приняли участие представители профильных министерств, бизнес-ассоциаций, эксперты и социологи.

В ведомстве утверждают: большинству людей предложенные инициативы не создадут проблем.

"Плохо будет только "химикам", которые ввозят товар для продажи, не заплатив с него ни копейки налогов", - говорится в сообщении.

Госсекретарь Министерства финансов Евгений Капинус рассказал о законопроекте, который ожидает одобрения Кабмина и затем – рассмотрения в Верховной Раде.

По мнению Капиноса, в последнее время в Украине сложилась порочная практика, когда львиная доля продукции пересекает границу через так называемых "пиджаков", без оплаты таможенной пошлины и сборов.

Он напомнил, что существует ограничение – около 500 евро беспошлинного провоза товара в сопроводительном багаже автомобильным путем, и около 1000 евро – на самолетах.

"При этом мы наблюдаем ситуацию, когда в машине сидит 5 человек, и они могут провозить ежедневно значительный объем – около 2500 евро. Если посчитать по году, получается очень крупная сумма", - заявил чиновник.

По его словам, Минфин в своем законопроекте предложил некоторые ограничения. Граничная сумма безналогового ввоза снижается до 300 евро и вступает в силу обязательство находиться на территории другой страны не менее 24 часов.

Кроме того, завозить товар в Украину они могут только раз в 5 дней. Если же не соблюдать ограничение в 24 часа, тогда вступает в силу другое ограничение: ежедневно можно будет свободно без уплаты налогов ввозить товара не более чем на 50 евро.

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